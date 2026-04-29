«Оренбург» подшутил над «Баварией» после матча с ПСЖ

Пресс-служба «Оренбурга» подшутила над мюнхенской «Баварией» после матча 1/2 Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ», упомянув вратаря парижан Матвея Сафонова. Игра между «Баварией» и «ПСЖ» прошла накануне и завершилась победой французской команды со счётом 5:4.

«Эй, «Бавария»! А мы Сафонову пять забивали», — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В ноябре 2022 года «Оренбург» обыграл «Краснодар» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 5:1. В то время цвета чёрно-зелёных защищал Матвей Сафонов, который стал игроком «ПСЖ» летом 2024-го.