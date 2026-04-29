Шпилевский попрощался с «Пари НН»

Алексей Шпилевский, бывший главный тренер «Пари НН», обратился к болельщикам после своего увольнения из клуба.

«Дорогие нижегородцы, к сожалению, наступил тот момент, которого никто не хотел – я тем более. Но он, к сожалению, наступил. Трудно найти слова. Хочу лишь сказать вам огромнейшее спасибо каждому из вас. Я получил все ваши сообщения, много людей пишут, передают теплоту. Все, что вы думаете, все, что вы испытываете – мне это очень приятно слышать. Не ожидал в такую трудную минуту, где команда находится, услышать это от вас. Но все-таки это знак того, наверное – по крайней мере мы это так воспринимаем – что мы все-таки оставили частичку энергии, самоотдачи, которую мы каждый день оставляли здесь и вкладывали в эту команду, в клуб, в город. Мы искренне старались как могли, как львы, с первого же дня. Я хотел поменять и создать другую картину. К сожалению, не все нам удалось. Ребята старались как могли, в мере своих возможностей. Бывает такое, что иногда ты, к сожалению, уже выше или дальше не сможешь прыгнуть. Я никого не виню. Хочу лишь просто желать городу и клубу всего самого наилучшего, чтобы в последних матчах все вместе это сотворили, и команда, особенно город, осталась в РПЛ, потому что заслуживает. Я буду болеть, буду переживать. Еще раз – огромнейшее спасибо. Я встретил здесь много теплых людей и частичка останется у меня в душе.