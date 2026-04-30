Экс-игрок сборной СССР поделился ожиданиями от матча ЦСКА - "Зенит"

Экс-игрок сборной СССР Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча ЦСКА - "Зенит".

"Зенит" — фаворит. Команда борется за чемпионство, очки очень нужны. ЦСКА вышел из гонки за третье место. Будет сложно", - сказал Кузнецов "Чемпионату".

В субботу, 2 мая, состоится матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

"Зенит" идет вторым, отставая от "Краснодара" на 1 балл, а ЦСКА располагается на шестой строчке с 45 очками.