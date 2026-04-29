Мостовой о спаде «Балтики»: «Я с самого начала говорил, что нужно дождаться конца сезона. Кто у них там – Талалуев или Талалаев? У нас же все по дружбе, по зализыванию. А я смотрю профессионально»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о спаде «Балтики».
В 5 последних матчах команда Андрея Талалаева 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
«Посмотрите, кто радовался их результатам? Вот если посмотреть мои высказывания – все сразу встает на свои места. Я с самого начала говорил, что нужно дождаться конца чемпионата и уже потом делать выводы. Они молодцы, что почти весь чемпионат держались в первой пятерке. Для них это отличный результат. Кто у них радовался? Кто у них там – Талалуев или Талалаев? У нас же все по дружбе, по зализыванию. А я смотрю профессионально. «Балтика» молодцы, что тут сказать. Они закончат выше команд, которые по прогнозам должны были их обойти, это уже для них отличный результат», – сказал Мостовой.
Мостовой о спаде «Балтики»: «Я с самого начала говорил, что нужно дождаться конца сезона. Кто у них там – Талалуев или Талалаев? У нас же все по дружбе, по зализыванию. А я смотрю профессионально»
Мостовой о спаде «Балтики»: «Я с самого начала говорил, что нужно дождаться конца сезона. Кто у них там – Талалуев или Талалаев? У нас же все по дружбе, по зализыванию. А я смотрю профессионально»
