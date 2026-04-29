Челестини высказался о возможном увольнении из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможной отставке из московского клуба.

"Я готов тренировать команду и выиграть в субботу. Для меня это глупый вопрос. Я не должен обращать внимания, это моя работа. Своей работой я кормлю своих детей. Когда я подписываю контракт, я понимаю, что могу не закончить. Но я не могу с этими мыслями приходить на тренировки", - сказал Челестини.

Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА летом прошлого года. Клуб подписал контракт со специалистом из Швейцарии по схеме 2+1.

В текущем сезоне чемпионата "армейцы" одержали 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений в 27 матчах. За три тура до окончания РПЛ-2025/2026 команда Челестини занимает 6-е место в турнирной таблице и отстает от топ-3 на четыре очка.