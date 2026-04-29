Команда из Швейцарии планирует провести матч с клубом РПЛ

Швейцарский клуб «Сьон» планирует провести товарищеский матч с командой РПЛ ближайшей осенью. Об этом рассказал президент клуба Кристиан Константен.

«Мы бы хотели сыграть с клубами РПЛ осенью во время международной паузы. Будем рассматривать разные варианты», – сказал Константен.

Ранее «Сьон» провел два товарищеских матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (оба завершились победой команды Сергея Семака) и пообещал пригласить петербуржцев в Швейцарию.

До лета 2025 года за «Сьон» выступал россиянин Антон Миранчук, ныне играющий за московское «Динамо».