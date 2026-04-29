Экс-вратарь ЦСКА утверждает, что им интересовался «Челси»

Экс-вратарь ЦСКА Евгений Помазан рассказал об интересе к нему со стороны «Челси».

«Однажды ездил на на Meridian Cup. Подо мной в одном из матчей сидел Щенсны. После этого заговорили, что за мной следит «Челси» – скауты наблюдали за моей игрой», – сказал Помазан.

Помазан выступал за ЦСКА с 2008 по 2011 год (завоевал Кубок России), о завершении карьеры объявил в 2023 году, будучи игроком «СКА Хабаровск».

В 2006 году Помазан завоевал золото Евро U17 с молодежной сборной России и был признан лучшим игроком турнира.