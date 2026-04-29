Стали известны условия возможного трансфера игрока «Ботафого» в «Зенит»

«Ботафого» оценивает Данило в 40 млн евро. Хавбек интересен «Зениту» (Legalbet)
Стали известны условия возможного трансфера Данило дос Сантоса в «Зенит».
По информации Legalbet, «Ботафого» готов расстаться с 25-летним полузащитником в летнее трансферное окно и оценивает его в 40 миллионов евро.
Отмечается, что бразильский клуб продолжает следить за хавбеком петербуржцев Венделом, чей трансфер сорвался прошлым летом, но не рассматривает вариант с обменом игроками. «Ботафого» хочет получить всю сумму целиком.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии Данило провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
«Краснодар» контактировал с «Сочи» о возможном трансфере Коваленко. Конкретных переговоров еще не было («РБ Спорт»)
Гаранин сменил Шпилевского в «Пари НН». Контракт экс-тренера медиафутбольного Lit Energy – до конца сезона
Сулейманов о женщине-тренере: «Тяжело это воспринять. Я с Кавказа, у нас слово «мужчина» главнее. Если она будет давать какие-то установки, ругать, это будет восприниматься несерьезно»
