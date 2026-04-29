Стали известны условия возможного трансфера игрока «Ботафого» в «Зенит»

Стали известны условия возможного трансфера Данило дос Сантоса в «Зенит».

По информации Legalbet, «Ботафого» готов расстаться с 25-летним полузащитником в летнее трансферное окно и оценивает его в 40 миллионов евро.

Отмечается, что бразильский клуб продолжает следить за хавбеком петербуржцев Венделом, чей трансфер сорвался прошлым летом, но не рассматривает вариант с обменом игроками. «Ботафого» хочет получить всю сумму целиком.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Данило провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.