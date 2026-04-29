Депутат Свищев ответил, стоит ли ввести потолок зарплат в РПЛ

Депутат Свищев: «Было бы неплохо ввести потолок зарплат в РПЛ. Видим экономическую ситуацию – нас поджимают со всех сторон. Надо жить по возможностям»
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ответил на вопрос том, нужно ли ввести потолок зарплат в РПЛ.
– В КХЛ есть потолок зарплат. Нужно ли его ввести в РПЛ?
– В сегодняшней ситуации было бы неплохо ввести потолок зарплат. Мы видим экономическую ситуацию, понимаем, что сейчас нас поджимают со всех сторон.
Это не может не отразиться на инвестициях в спорт. Глобальные спонсоры сбежали. Я считаю, что в нынешних условиях надо жить по возможностям.
Вопрос в том, что футболисты на больших контрактах привыкли хорошо жить и получать очень высокую зарплату.
На самом деле это неплохо, тем более в условиях, когда их не допускают до еврокубков. Любой футболист мечтает блистать на международной арене, но сейчас есть ограничения.
Мы должны создать условия, чтобы все игроки не разбежались, в том числе иностранные.
Нужно внимательно относиться к тому, какие зарплаты получают российские и зарубежные футболисты, – сказал Дмитрий Свищев.
«Краснодар» контактировал с «Сочи» о возможном трансфере Коваленко. Конкретных переговоров еще не было («РБ Спорт»)
Гаранин сменил Шпилевского в «Пари НН». Контракт экс-тренера медиафутбольного Lit Energy – до конца сезона
Сулейманов о женщине-тренере: «Тяжело это воспринять. Я с Кавказа, у нас слово «мужчина» главнее. Если она будет давать какие-то установки, ругать, это будет восприниматься несерьезно»
«Краснодар» контактировал с «Сочи» о возможном трансфере Коваленко. Конкретных переговоров еще не было («РБ Спорт»)
Гаранин сменил Шпилевского в «Пари НН». Контракт экс-тренера медиафутбольного Lit Energy – до конца сезона
Сулейманов о женщине-тренере: «Тяжело это воспринять. Я с Кавказа, у нас слово «мужчина» главнее. Если она будет давать какие-то установки, ругать, это будет восприниматься несерьезно»