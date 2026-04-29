Депутат Свищев ответил, стоит ли ввести потолок зарплат в РПЛ

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ответил на вопрос том, нужно ли ввести потолок зарплат в РПЛ.

– В КХЛ есть потолок зарплат. Нужно ли его ввести в РПЛ?

– В сегодняшней ситуации было бы неплохо ввести потолок зарплат. Мы видим экономическую ситуацию, понимаем, что сейчас нас поджимают со всех сторон.

Это не может не отразиться на инвестициях в спорт. Глобальные спонсоры сбежали. Я считаю, что в нынешних условиях надо жить по возможностям.

Вопрос в том, что футболисты на больших контрактах привыкли хорошо жить и получать очень высокую зарплату.

На самом деле это неплохо, тем более в условиях, когда их не допускают до еврокубков. Любой футболист мечтает блистать на международной арене, но сейчас есть ограничения.

Мы должны создать условия, чтобы все игроки не разбежались, в том числе иностранные.

Нужно внимательно относиться к тому, какие зарплаты получают российские и зарубежные футболисты, – сказал Дмитрий Свищев.