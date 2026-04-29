Игрок «Зенита» сравнил чемпионат России и Лигу чемпионов

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев счел чемпионат России сложнее Лиги чемпионов. Об этом он заявил в «СБГ ШОУ» на Youtube,

«Я никогда не играл в Лиге чемпионов. Но я слышал, что там легче играть, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ)», — заявил Дивеев.

Также футболист описал разницу между матчами в Лиге чемпионов и РПЛ.

«У нас ты играешь против "Балтики", где люди бегают и сзади по ногам тебя просто кусают. А в Лиге чемпионов ты спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься — и только уже в завершающей стадии соперники включаются», — сказал Дивеев.

28 апреля, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ и «Бавария» забили друг другу девять голов. Победу со счетом 5:4 одержали футболисты ПСЖ.

26-летний Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА по ходу текущего сезона. В составе петербуржцев он провел девять матчей, в которых сделал одну результативную передачу.