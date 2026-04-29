«Бешикташ» и «Трабзонспор» проявляют интерес к игроку «Спартака»

Жедсон интересен «Бешикташу» и «Трабзонспору». «Спартак» хочет больше 30 млн евро за хавбека (Fanatik)
«Бешикташ» и «Трабзонспор» проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Жедсону Фернандешу, сообщает Fanatik.
Сообщается, что красно-белые хотят получить больше 30 миллионов евро за португальского хавбека.
«Спартак» приобрел Жедсона у «Бешикташа» в 2025 году за 20,78+7,27 миллиона евро.
В этом сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 2 передачи в 24 матчах Мир РПЛ.
