«Бешикташ» и «Трабзонспор» проявляют интерес к игроку «Спартака»

«Бешикташ» и «Трабзонспор» проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Жедсону Фернандешу, сообщает Fanatik.

Сообщается, что красно-белые хотят получить больше 30 миллионов евро за португальского хавбека.

«Спартак» приобрел Жедсона у «Бешикташа» в 2025 году за 20,78+7,27 миллиона евро.

В этом сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 2 передачи в 24 матчах Мир РПЛ.