Экс‑гендиректор «Пари НН» высказался о судействе

Бывший генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов, говоря о судействе, рассказал «Матч ТВ», что в футболе существует несправедливость, и чтобы от нее избавиться, нужно больше говорить об этом с арбитрами, клубами и функционерами.

В воскресенье «Пари НН» проиграл «Спартаку» (1:2) в домашнем матче 27‑го тура МИР РПЛ, а во вторник был уволен главный тренер Алексей Шпилевский.

— Шпилевский после поражения от «Спартака» сетовал на судейство не в пользу «Пари НН», ссылался на то, что большому клубу помогают. Что об этом думаете?

— Конечно, когда находишься на бровке, сидишь на скамейке или на трибуне, тебе кажется, что в игре происходит много всего несправедливого. Я говорю не конкретно про матч со «Спартаком», а в целом: да, несправедливость, к сожалению, в футболе существует. Рецепт от этого очень простой — надо больше говорить об этом с судьями, клубами и функционерами. Понятно, что после драки кулаками махать бессмысленно, но объяснить свою позицию, указать на ошибки просто необходимо.

Когда я работал в клубе, мы приглашали Милорада Мажича и его людей приехать в расположение команды, провести какой‑нибудь небольшой семинар для нас и наших смежных структур. К сожалению, те письма потонули в бюрократии, а семинар так и не состоялся. Градус от таких негативных эмоций копится от тура к туру, обида на то, что нас неправильно судили, просто так не исчезает. И чтобы этого не было, чтобы это вылечить, нужно говорить. От правильных, профессиональных разговоров зависит позитивный настрой на дальнейшие туры.

— Действительно у судейского корпуса несколько иное отношение к маленьким клубам?

— Если скажу, что иное, то это вызовет бурю эмоций. На самом деле, иного отношения де‑факто быть не должно.

— Речь скорее про решения судей, которые при желании могут трактоваться в обе стороны.

— Для меня то, как организовано судейство, terra incognita. Очень много одинаковых нарушений судится по‑разному. Когда задаешь вопрос здесь и сейчас человеку, который судил тот или иной матч, почему одни и те же моменты оцениваются по‑разному, объяснений нет, он лишь говорит, что так посчитал нужным. Наверное, этим и прекрасен футбол, что непредсказуем в таких моментах. Пока существует такая ситуация, мы будем с вами это обсуждать, инсайдеры будут делиться своим мнением, группы болельщиков будут «бурлить» на этот счет. Наверное, это хорошо? И здесь я поставлю знак вопроса.

— Вы, как человек независимый, что скажете о пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»?

— Прокомментирую в одном или другом направлении — обвинят, что поддерживаю одну из команд. В любом случае я не останусь непредвзятым — я предвзят, с обеими командами я играл, поддерживаю хорошие, теплые отношения с ребятами и руководителями клубов. Поэтому увольте меня от обсуждения этой темы (улыбается).

— Спрошу иначе: стоит ли назначать такие легковесные пенальти, когда десятки повторов с разных ракурсов не дают ответа, была ли игра рукой?

— Стоит подумать, посмотреть много раз. VAR для этого и существует, чтобы разбирать сложные моменты и помогать принять единственно правильное решение. Для этого и внедряли такие современные технологии, не правда ли? — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

«Пари НН» в 27 турах набрал 22 очка и занимает 15‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде с »Ахматом» 3 мая.

