Защитник "Зенита" назвал лучшего нападающего в РПЛ

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев рассказал, как надо действовать против лучшего форварда чемпионата России.

Дивеев отметил, что Джон Кордоба из "Краснодара" - лучший нападающий в РПЛ на данный момент.

"У него есть тоже свои небольшие минусы... Скажу честно, с ним надо просто играть именно жестко. То есть ты или в мяч, или в ногу. Когда ты ему один раз попадаешь, он начинает беситься, начинает заводиться. Он уже про футбол забывает", - сказал Дивеев в видео на YouTube-канале "СБГ ШОУ".

В текущем чемпионате Джон Кордоба забил 15 голов в 27 матчах. 32-летний колумбийский центрфорвард единолично возглавляет бомбардирскую гонку Российской Премьер-Лиги за три тура до конца сезона. Ближайших преследователей нападающий "Краснодара" опережает на два забитых мяча.

Всего в этом сезоне Кордоба записал на свой счет 20+9 по системе гол плюс пас в 36 матчах за краснодарскую команду.