Экс-футболист «Динамо» назвал главный недостаток Гусева

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился своим мнением об работе главного тренера команды Ролана Гусева.

© ФК "Динамо"

«Всех удивили результаты Гусева на старте. И все понимали, что такая результативная игра быстро закончится. Это и произошло. Гусеву не хватило опыта закрепить первоначальный успех в «Динамо». Мы не увидели в его исполнении ноу-хау. Но «Динамо» ещё может выиграть Кубок России. Это спасёт сезон для команды» - высказался Кирьяков.

В последней игре чемпионата России «Динамо» дома одержало победу на «Сочи» со счётом 2:0 Для бело-голубых это победа стала первой за последние две недели и пятой после возобновления сезона РПЛ. В турнирной таблице российского первенства столичная команда занимает восьмое место с 38 очками на своём счету.

Ролан Гусев является главным тренером «Динамо» с декабря прошлого года. До этого он был исполняющим обязанности после ухода из клуба Валерия Карпина. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. По мнению экспертов при Гусеве игра «Динамо» стала более тактически гибкой и результативной. У игроков команды повысилась мотивация и самоотдача.

Следующую игру в РПЛ «Динамо» проведёт 1 мая против «Локомотива.