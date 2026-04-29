Экс-нападающий «Пармы» раскритиковал игру ПСЖ и «Баварии»

Экс-форвард «Пармы» Мелли о «ПСЖ» – «Бавария»: «Такая игра вызывает отвращение. Футбол превратился в НБА. Болельщики видят голы, но ничего не понимают в игре»
Бывший нападающий «Пармы» Алессандро Мелли (203 игры в Серии А, 44 гола) подверг критике стиль футбола, который показали «ПСЖ» и «Бавария» (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Команды нанесли в общей сложности 22 удара в сторону ворот (12:10) и 13 ударов – в створ (5:8).
«Я пойду против течения. Такой футбол, в котором нет защиты, нет опеки, нет игры в полузащите, вызывает у меня отвращение. Знаете, кто любит такой футбол? Телевизионщики, комментаторы и болельщики, которые довольны тем, что видят голы, но ничего не понимают в этой игре. Сегодняшний футбол превратился в НБА», – написал Алессандро Мелли в социальной сети.
