Евгений Ловчев: «Для меня огромная загадка, как люди проводят 20 игр за сезон, а получают миллионы. Не охренели? Это самая большая проблема в нашем футболе»
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев назвал главную проблему российского футбола.
«Для меня огромная загадка, как люди сейчас проводят всего по 35-40 матчей, а кто‑то всего 20 игр за сезон, а получают миллионы? Не охренели? Для меня это самая большая проблема в нашем футболе сейчас. Играешь все матчи, получил травму – шанс для другого, так всегда и было. Посмотрите на «Барселону», они почти весь сезон одним составом играют, иногда только Левандовски выходит возрастной. А у нас на Кубок полностью другой состав выходит. Так не должно быть», – сказал Ловчев.
Садулаев о контракте с американской лигой: «Хочу получить визу в США. В следующем году там пройдет чемпионат мира, а потом и Олимпиада»
Представитель Белого дома Ингл о премии мира ФИФА: «Никто не заслуживал ее больше, чем Трамп. Любой, кто считает иначе, страдает тяжелой формой синдрома помешательства на Трампе»
Зеедорф назвал «Арсенал» фаворитом ЛЧ после матча «ПСЖ» – «Бавария»: «Было время, когда игра в защите тоже была искусством, ценилась»
