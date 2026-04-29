Допинговое дело украинца Мудрика передали в CAS

Дело отстраненного за допинг украинского футболиста английского "Челси" Михаила Мудрика передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Бен Джейкобс.

Как сообщает Джейкобс, 26 февраля Мудрик подал апелляцию против Футбольной ассоциации Англии (FA). Дата заседания CAS еще не назначена.

17 декабря 2024 года портал Tribuna сообщил, что в допинг-пробе A, которую Мудрик сдал в октябре, было найдено запрещенное вещество. При этом источник не уточнил, о каком веществе идет речь. Тогда же в "Челси" подтвердили, что игрок провалил допинг-тест.

Позднее газета Daily Mail сообщила, что FA с февраля временно отстранила Мудрика. В последний раз полузащитник попал в заявку "Челси" 1 декабря 2024 года на матч чемпионата Англии против "Астон Виллы" (3:0). По информации издания, в "Челси" изучают вариант, при котором запрещенное вещество попало в организм футболиста из-за загрязненной пищевой добавки. Как сообщил портал The Athletic, в допинг-тесте Мудрика, который он сдал после матча сборной Украины, был обнаружен мельдоний. Источник уточняет, что согласно правилам FA игроку грозит дисквалификация на четыре года, однако она может быть сокращена в силу смягчающих обстоятельств.

Мудрику 25 лет. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 15 матчей в разных турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Всего в составе "Челси" на его счету 10 голов и 11 передач по итогам 73 игр.

В "Челси" Мудрик перешел из украинского "Шахтера". Лондонский клуб заплатил за игрока €70 млн, еще €30 млн были предусмотрены в качестве бонусов. Переход Мудрика стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола, предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Фреду, за которого английский "Манчестер Юнайтед" в 2018 году заплатил "Шахтеру" €59 млн.