Участие защитника ПСЖ в ответном матче с «Баварией» под вопросом

Участие защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» находится под вопросом.

© Sports.ru

На 87-й минуте первой игры футболист повредил заднюю поверхность бедра и доиграл матч, так как парижане использовали все слоты для замен.

Первичное обследование игрока, проведенное 29 апреля утром, исключило простые судороги. Днем ​​марокканский футболист пройдет дополнительные обследования.

Ответная игра пройдет 6 мая в Мюнхене. Перед этим «ПСЖ» сыграет 2 мая против «Лорьяна» в Лиге 1.

В этом сезоне Хакими сыграл 18 матчей в Лиге 1, забив 2 гола и сделав 2 передачи.