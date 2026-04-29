Участие защитника ПСЖ в ответном матче с «Баварией» под вопросом

Участие Хакими в ответном матче с «Баварией» под вопросом. У защитника «ПСЖ» исключили судороги из-за травмы задней поверхности бедра
Участие защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» находится под вопросом.
На 87-й минуте первой игры футболист повредил заднюю поверхность бедра и доиграл матч, так как парижане использовали все слоты для замен.
Первичное обследование игрока, проведенное 29 апреля утром, исключило простые судороги. Днем марокканский футболист пройдет дополнительные обследования.
Ответная игра пройдет 6 мая в Мюнхене. Перед этим «ПСЖ» сыграет 2 мая против «Лорьяна» в Лиге 1.
В этом сезоне Хакими сыграл 18 матчей в Лиге 1, забив 2 гола и сделав 2 передачи.
