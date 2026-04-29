Легионер «Оренбурга» хотелось бы остаться в России

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи высказался о своём будущем.

— Что по поводу твоего будущего в клубе? Есть ли какая-то определённость контрактная в случае, если вылетит «Оренбург»? Всё может быть. И есть ли у тебя желание попробовать себя в какой-то топовой российской команде?

— Я сам даже не знаю, если мы вылетим, останусь ли я, не знаю (улыбается). Сейчас задача, естественно, остаться, главное, в Премьер-Лиге. У меня такие же, в принципе, цели, как и были, когда я приходил сюда. У меня задача только побеждать, выигрывать. После трёх матчей оставшихся я буду уже разговаривать со своими агентами на тему того, есть ли какие-то варианты для повышения или нет. Сейчас я об этом вообще не думаю, думаю только об «Оренбурге», о том, как мне прогрессировать и оставаться здесь. Моя семья здесь довольна, все близкие довольны. Хотелось бы, если будет возможность, конечно, остаться ещё в России. У меня сын здесь, жена — все со мной, все рядышком, — сказал Муфи в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».