Игрок ЦСКА вошел в топ самых дорогих футбольных вратарей мира до 23 лет

Футболист ЦСКА Владислав Тороп вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира до 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

22‑летний Тороп с оценочной трансферной стоимостью в 8,6 миллиона евро занял восьмое место списка. 20‑летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов (4,1 млн) расположился на 29‑м месте.

На первом месте вратарь французского «Страсбура» Майк Пендерс (47,3 млн), вторым идет голкипер мюнхенской «Баварии» Йонас Урбиг (41 млн), тройку лучших замыкает Робен Риссер («Ланс»; 35,3 млн).

Тороп в текущем сезоне в составе армейцев провел 19 матчей, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.