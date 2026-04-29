Мостовой отказался менять мнение о тренере «Краснодара»

Александр Мостовой: «Что бы ни выиграл Мусаев, для меня он останется нефутбольным человеком. «Краснодар» к чемпионству ведет Кордоба, а не он»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не изменит свое мнение о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Что бы ни выиграл Мусаев в будущем, для меня он все равно останется нефутбольным человеком. В этом сезоне у «Краснодара» отличные шансы на чемпионство, но ведет их к этой победе Кордоба, а не Мусаев. Убери оттуда Кордобу – я не уверен, что Мусаев справился бы со своей работой. На поле играют футболисты, и они все решают. У «Краснодара» они высокого уровня, что и позволяет им идти так высоко», – сказал Мостовой.

«Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 60 очков после 27 туров, и опережает «Зенит» на 1 балл.

