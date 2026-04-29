Семин оценил шансы Кварацхелии получить "Золотой мяч"

Грузинский полузащитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия на данный момент является лучшим игроком в мире на своей позиции, в случае победы в Лиге чемпионов он сможет в полной мере претендовать на "Золотой мяч". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин, который работал с Кварацхелией в московском "Локомотиве".

Ранее ТАСС сообщал, что Кварацхелия забил два мяча в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с германской "Баварией" (5:4).

"Хвича является футболистом мирового уровня, в прошлом году уже претендовал на звание лучшего европейского игрока. Я думаю, что у него есть шансы, если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов, то он может получить "Золотой мяч", - сказал Семин. - Во вчерашнем матче он был лучшим, но и Майкл Олисе был хорош, всю ситуацию буквально поменял в считанные секунды. Хвича всегда играет на мировом уровне".

"Что касается неучастия сборной Грузии на чемпионате мира, то, конечно, "Золотой мяч" вручается за заслуги в комплексе, все играет определенную роль. Но и в прошлом году у него было много титулов с ПСЖ и с "Наполи". Но были выбраны другие футболисты. Я думаю, что если брать по игровым качествам, то нет кого-то близко по полезности действий. На сегодняшний день он лучший. Играет лучше Ламина Ямаля из "Барселоны". Но все будет зависеть от голосования, конечно", - добавил Семин.

"Золотой мяч" - награда, которая вручается журналом France Football лучшему футболисту сезона.