Экс-игрок «Краснодара» высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

– Если «Краснодар» сам себе не будет придумывать глупые ошибки, как в матче с «Балтикой», и избежит череды травм, которые в этом сезоне мы видим, то «быки» должны в этом году тоже стать чемпионами, – заявил Шишкин.

– Верите ли вы в расклад, при котором московское «Динамо» проходит «Краснодар» в Кубке России, а потом не слишком упирается в матче с «быками» в РПЛ?

– Мы же не во дворе играем (смеется). Размениваться победами – думаю, таких мыслей ни у «Динамо», ни у «Краснодара» нет. Думаю, что любой соперник на финише максимально плотно будет играть и пытаться отобрать очки как у «Краснодара», так и у «Зенита».

– «Краснодар» демонстрирует чемпионский футбол в этом сезоне?

– Возможно, да. С учетом того, что сохранился чемпионский состав, к ним добавился еще Дуглас Агусто. Поэтому, в принципе, как и в том сезоне мы видим достаточно стабильную игру и Сперцяна, и Кордобы. Если опять же исключить огрехи в обороне, мы видим что-то похожее на чемпионский коллектив.

После 27-ми сыгранных туров «Краснодар» с 60 очками лидирует в чемпионате России.

На втором месте находится «Зенит» (59), замыкает тройку сильнейших – московский «Локомотив» (49).

В Кубке России черно-зеленые оспорят выход в Суперфинал с московским «Динамо».

Первый матч финала Пути РПЛ между этими командами завершился вничью со счетом 0:0. Ответная встреча состоится 7 мая в Краснодаре.