Тренер «Зенита» высказался о провальной игре колумбийца Дурана в России

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о провальной игре колумбийского форварда Джона Дурана за петербургский клуб. Нападающий перебрался в Россию на правах аренды из саудовского «Аль-Насра». Однако закрепиться в составе «Зенита» он не сумел: за девять матчей во всех турнирах забил лишь два гола (оба — с пенальти). При этом, по статистике, в некоторых матчах Дуран пробегал дистанцию меньше, чем голкипер «Зенита».

«Естественно, Дуран — это игрок обоймы, на которого мы рассчитываем в атаке, потому что не всегда у Соболева получается играть 90 минут. В игре с «Ахматом» мы пытались освежить игру как раз за счёт этого игрока и других замен, потому что у нас сложный график. Поэтому мы, естественно, заинтересованы во всех играх. Но опять же, возвращаясь к тому, что каждый игрок должен прежде всего быть нацелен на то, чтобы помогать команде и работать над собой. И ничего более. В одном из матчей пробежал меньше вратаря? Учитывайте параметры: он не играл весь матч; кто-то сыграл тайм и тоже пробежал меньше вратаря. Прежде всего ему, как нападающему, важно забивать мячи и выполнять установку главного тренера относительно тех тактических построений, которые есть у нас. Но не у всех сразу всё получалось, естественно, он приехал на сборы, возможно, не в лучшем физическом состоянии, поэтому нужно было время, чтобы набрать форму. Но повторюсь: каждый должен сделать максимум для того, чтобы в оставшихся турах-финалах мы боролись до последнего тура и надеялись на то, что соперник может где-то потерять очки», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».