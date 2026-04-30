Генсек РФС высказался о возможном переходе Батракова в ПСЖ

Митрофанов о Батракове и «ПСЖ»: «Хотелось бы, чтобы наши лучшие футболисты играли в РПЛ»
Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.
– Вы хотели бы, чтобы Батраков уехал в «ПСЖ»?
– Я хотел бы, чтобы РПЛ была самой зрелищной лигой и наши лучшие футболисты играли бы в России.
– То есть вы не хотели бы, чтобы Батраков уехал в европейский чемпионат?
– Это два разных вопроса. Когда мы имеем дело со свободным рынком, а клубы и сборная участвуют в международных соревнованиях, переход футболиста в европейский чемпионат обогащает национальную команду и делает ее сильнее. Но для целей РПЛ нам интереснее, чтобы лучшие наши футболисты играли в России. Это две разные категории, но и то, и другое хорошо, – сказал Митрофанов.
Ротенберг о поведении Разина на пресс-конференции: «Он жил в 90‑х, прошел сложные времена, вы знаете его истории в ВХЛ. Когда журналисты провоцируют, как ему еще реагировать?»
Фетисов о Тардифе в Зале славы ИИХФ: «Не хочется находиться там с такими людьми. В Зал славы обычно вводят людей, приносящих пользу хоккею. Бог им судья»
ВК «Локомотив» об инциденте с охраной: «Приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией»