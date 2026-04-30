Генсек РФС высказался о возможном переходе Батракова в ПСЖ

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.

– Вы хотели бы, чтобы Батраков уехал в «ПСЖ»?

– Я хотел бы, чтобы РПЛ была самой зрелищной лигой и наши лучшие футболисты играли бы в России.

– То есть вы не хотели бы, чтобы Батраков уехал в европейский чемпионат?

– Это два разных вопроса. Когда мы имеем дело со свободным рынком, а клубы и сборная участвуют в международных соревнованиях, переход футболиста в европейский чемпионат обогащает национальную команду и делает ее сильнее. Но для целей РПЛ нам интереснее, чтобы лучшие наши футболисты играли в России. Это две разные категории, но и то, и другое хорошо, – сказал Митрофанов.