Воспитанник «Зенита» рассказал, где в Европе хотел бы себя попробовать

Полузащитник "Зенита" поделился мнением, где хотел бы поиграть в Европе.

© ФК «Зенит»

"Сейчас все мысли о Зените".

Да, наверное, в будущем захочу попробовать себя в английском или испанском чемпионатах. Французский тоже хорош как переходный", - сказал Кондаков "Чемпионату".

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи.

Петербургская команда с 59 очками идёт второй в РПЛ. В ближайшем туре "Зенит" сыграет на выезде с ЦСКА - встреча состоится 2 мая.