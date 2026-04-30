«Краснодар» и «Локомотив» поборются за хорватского защитника

Хорватский защитник греческого клуба ОФИ Крешимир Кризманич может продолжить карьеру в Мир Российской Премьер-Лиге. Интерес к нему проявляют «Краснодар» и московский «Локомотив», о чём сообщает журналист Руди Галетти в своих соцсетях.

Согласно сведениям инсайдера, у российских клубов есть два конкурента в борьбе за Кризманича — греческий «Панатинаикос» и болгарский «Левски».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кризманича в € 1 млн. До перехода в ОФИ, который состоялся летом 2025 года, Крешемир выступал только в составе хорватской «Горицы», воспитанником которой является. В текущем сезоне защитник провёл 32 матча во всех турнирах и отметился одним ассистом.