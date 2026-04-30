Защитник «Арсенала» наступил на эмблему «Атлетико» после матча ЛЧ

Уайт наступил на эмблему «Атлетико» после матча ЛЧ. Симеоне похлопал защитника «Арсенала» по спине, была небольшая потасовка
«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Отправляясь в подтрибунное помещение, защитник «канониров» Бен Уайт наступил на эмблему мадридского клуба.
Это не понравилось Джулиано Симеоне, который что-то сказал англичанину.
За спиной Джулиано находился главный тренер команды Диего Симеоне, который тоже подошел к Уайту и похлопал того по спине. После этого между сторонами завязалась небольшая потасовка.
