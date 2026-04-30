Батраковым интересуется ПСЖ

$74.8887.78

Представитель Батракова рассказал об интересе скаутов ПСЖ к футболисту

Скауты французского ПСЖ и других клубов изъявляют желание посетить один из матчей московского "Локомотива", чтобы посмотреть вживую на полузащитника Алексея Батракова. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Владимир Кузьмичев.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что ПСЖ заинтересован в приобретении Батракова и ведет работу над трансфером футболиста.

"Пока нет информации, когда получится прилететь. Но я думаю, что это станет достоянием республики, информация будет - сказал Кузьмичев. - По крайней мере до нас доходила такая информация, что у них есть желание приехать посмотреть живьем на Алексея. Это не только скауты ПСЖ".

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. На его счету 77 матчей за клуб, в которых он забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

