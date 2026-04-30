«Порту» выкупит у «Арсенала» права на защитника

Португальский «Порту» выкупит права на защитника Якуба Кивёра у английского «Арсенала». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

26-летний польский защитник выступает за «Порту» на правах аренды из «Арсенала» с сентября 2025 года.

«Якуб Кивёр станет игроком «Порту» на постоянной основе. Сумма трансфера из «Арсенала» составит € 20 млн. Согласованы условия личного контракта, рассчитанного до 2030 года», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Якуб Кивёр провёл 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету восемь игр и одна голевая передача в Лиге Европы.