Маунт заявил о желании выиграть АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

Маунт считает, что «МЮ» может выиграть АПЛ в следующем сезоне: «Мы показали, на что способны в матчах с сильными командами: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал»

Sports.ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился о том, могут ли манкунианцы выиграть АПЛ в следующем сезоне.

© Sports.ru
«Я уже выиграл Лигу чемпионов, поэтому моя цель – выиграть АПЛ. Сможем ли мы это сделать? Да, думаю, сможем. Возможно, это кажется немного далекой перспективой, но нужно обладать таким настроем, чтобы выкладываться как команда. Мы уже показали, на что способны в матчах с сильными командами: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал». Мы уже справлялись с ним. Теперь речь идет о том, чтобы сделать это на более высоком уровне – в Лиге чемпионов – и делать это более стабильно в АПЛ. Надеюсь, в следующем сезоне я буду играть в этом огромную роль. Это моя цель – я хочу выиграть АПЛ», – сказал Мэйсон Маунт.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости