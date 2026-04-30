Семак поддержал 18-летний полузащитника после незабитого пенальти «Спартаку»

18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков легко пережил незабитый пенальти «Спартаку» (0:0, 6:7 пен.) в полуфинале пути регионов Кубка России. Об этом в интервью «Спорт День за Днем» рассказал Денис Кондаков, отец футболиста.

«Игра была поздно вечером. Он как обычно позвонил сказать два слова. Я спросил: «Нормально?», – он ответил: «Нормально». Сильно голову не забивал, у всех бывает. Его все поддержали – и тренерский штаб, и партнеры. С ним разговаривали и главный тренер, и помощники. Вечером да, уснуть не мог, переживал, думал. А с утра проснулся: «Надо двигаться дальше», – заявил Кондаков-старший.

После того пенальти Кондаков вышел в трех матчах. В игре с махачкалинским «Динамо» (1:0) после его прострела гол в свои ворота забил Никита Глушков. А в матче с «Ахматом» Кондаков провел 82 минуты.

Всего в этом сезоне он отыграл 12 матчей, в которых оформил одну голевую передачу и голов не забил.

Полное интервью с Денисом Кондаковым читайте на сайте «Спорт День за Днем»