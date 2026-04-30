Три саудовских клуба интересуются игроком "Барселоны"

Три саудовских клуба интересуются Рафиньей и надеются убедить вингера перейти в лигу после ЧМ-2026 (Mundo Deportivo)
Несколько клубов из Саудовской Аравии готовы сделать предложение вингеру «Барселоны» Рафинье, сообщил Mundo Deportivo.
Саудовские команды надеются убедить бразильца присоединиться к ним после ЧМ-2026.
Отмечается, что три клуба готовы вступить в борьбу за игрока, но еще не сделали ему предложение.
В этом сезоне Рафинья забил 11 голов и сделал 3 передачи в 20 матчах Ла Лиги.
«Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»
Михаил Поленов: «Уткин с Радимовым оказались за столиком в ресторане. Я попросил официантку, она подходит с бумажкой и ручкой, Радим тянется расписаться, но бумажку дают Васе – было смешно»
Роналду после 2:0 с «Аль-Ахли»: «Вперед!!! Мы «Аль-Наср»!!! ✈️🤷🏽♂️💪🏽»