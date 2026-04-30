Три саудовских клуба интересуются игроком "Барселоны"

Несколько клубов из Саудовской Аравии готовы сделать предложение вингеру «Барселоны» Рафинье, сообщил Mundo Deportivo.

Саудовские команды надеются убедить бразильца присоединиться к ним после ЧМ-2026.

Отмечается, что три клуба готовы вступить в борьбу за игрока, но еще не сделали ему предложение.

В этом сезоне Рафинья забил 11 голов и сделал 3 передачи в 20 матчах Ла Лиги.