«Реал» не обращался к Моуринью

Жозе Моуринью пока не поступало никаких предложений от «Реала», сообщает Sky Sports News.

Ранее сообщалось, что президент клуба Флорентино Перес заинтересован в возвращении португальца в «Мадрид». Он возглавляет поиски нового главного тренера, поскольку Альваро Арбелоа, сменивший Хаби Алонсо в январе, предположительно будет заменен в конце сезона.

Перес остается близок к Моуринью и, как полагают, заинтересован в воссоединении с 63-летним специалистом. Однако официальных контактов с тренером «Бенфики» пока не было, и он не спешит принимать решение о своем будущем.

Моуринью осведомлен обо всех слухах вокруг его будущего, включая предположения о том, что он находится в списке целей «Реала», но хочет сосредоточиться на целях «Бенфики».

Не исключено, что специалист может остаться в португальской команде.

Моуринью занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.