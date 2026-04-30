«Реал» не обращался к Моуринью, несмотря на желание Переса. Тренер «Бенфики» не спешит принимать решение о будущем (Sky Sports)
Жозе Моуринью пока не поступало никаких предложений от «Реала», сообщает Sky Sports News.
Ранее сообщалось, что президент клуба Флорентино Перес заинтересован в возвращении португальца в «Мадрид». Он возглавляет поиски нового главного тренера, поскольку Альваро Арбелоа, сменивший Хаби Алонсо в январе, предположительно будет заменен в конце сезона.
Перес остается близок к Моуринью и, как полагают, заинтересован в воссоединении с 63-летним специалистом. Однако официальных контактов с тренером «Бенфики» пока не было, и он не спешит принимать решение о своем будущем.
Моуринью осведомлен обо всех слухах вокруг его будущего, включая предположения о том, что он находится в списке целей «Реала», но хочет сосредоточиться на целях «Бенфики».
Не исключено, что специалист может остаться в португальской команде.
Моуринью занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
