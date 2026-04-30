Обмен Дивеева на Лусиано в «Зенит» из ЦСКА назвали ограблением

Агент Тимур Лепсая высказался о переходах защитника Игоря Дивеева и нападающего Лусиано. В январе «Зенит» и ЦСКА произвели обмен, в стан армейцев направился аргентинский форвард, а защитник в петербургский клуб. По информации СМИ, сине-бело-голубые доплатили за россиянина 2 млн евро.

«Я говорил, что это суперневыгодная сделка для ЦСКА. Русских центральных защитников нету в природе, их нет, их очень мало. Это же слепому очевидно. Просто это ограбление века», – заявил Лепсая.

С момента трансфера в «Зенит» 26-летний Дивеев провел 12 матчей и сделал 1 голевую передачу. Соглашение между петербуржцами и игроком рассчитан до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 9 млн евро.

На счету Лусиано 11 матчей за ЦСКА и 4 гола. Контракт аргентинца с армейским клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Его стоимость оценивается в 7,5 млн евро.

В субботу, 2 мая, команды проведут первую очную встречу с момента сделки.