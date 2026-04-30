Стала известна зарплата Аршавина в «Кайрате»

Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью Кане Бейсекееву заявил, что российский нападающий Андрей Аршавин получал в клубе максимальную заработную плату.

«Аршавин у нас получал максимум 350 тысяч долларов в год. Так недорого. Это ваши истории придуманные (про зарплаты футболистов), — рассказал Боранбаев.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт с петербургским клубом. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат», за которой играл с 2016 года. После этого он начал работать в структуре «Зенита» с января 2022 года в должности заместителя генерального директора по спортивному развитию. Он курирует молодежный футбол, включая Академию, «Зенит»-2 и молодежные команды, являясь фактически руководителем спортивной части Академии.