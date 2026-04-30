Полузащитник Кондаков уходил из «Краснодара» со скандалом

Полузащитник Даниил Кондаков перешел в «Зенит», потому что у его отца Дениса Кондакова сорвался вариант с работой в Москве. Об этом Кондаков-старший рассказал в интервью «Спорт День за Днем».

Даниил Кондаков перешел из «Краснодара» в «Зенит» в 2021 году, когда ему было 13 лет.

– Почему решили из «Краснодара» в «Зенит» перейти?

– Мы пробыли в Краснодаре всего полгода. Мои товарищи, тоже из мира футбола, предложили мне переехать в Москву. На тот момент они заходили в одну из московских академий, организовывался проект. Их очень заинтересовало, чтобы мы туда переехали.

Получилось, что мы собрали сумки, сорвались с небольшим скандалом. Так просто не удалось уйти из «Краснодара». Но это уже в прошлом.

Приехали, должны были уехать в эту академию, но у человека, который меня приглашал, что-то не получилось, в последний момент отменилось. А мы уже уехали из Краснодара.

– Мосты были сожжены?

– Да, мы были дома. В принципе, был вариант остаться дома и тренироваться. Еще и время шло. Это было перед Новым годом. Заканчивались каникулы, а у него школа начиналась. Надо было определяться. У нас в семье не то, что приоритет, но учебе отводится достаточно серьезное отношение.

Из-за школы были два варианта: либо оставаться в Курске, либо в «Зенит». Они нас всегда ждали, даже когда мы ехали в «Краснодар». У меня неплохие отношения с тренерами и руководителями «Зенита». Они сказали: «Если вдруг что-то случится, позвоните, мы всегда готовы вас взять».

Ну и все, я набрал, прислали все документы. «Давайте приезжайте завтра. Завтра мы вас ждем». Все так и получилось, – рассказал Денис Кондаков.

В этом сезоне Кондаков-младший отыграл 12 матчей, в которых оформил одну голевую передачу и голов не забил.

После 27 туров «Зенит» с 59 очками занимает второе место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – одно очко.

Полное интервью с Денисом Кондаковым читайте на сайте «Спорт День за Днем»