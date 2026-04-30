«Бернли» объявил об уходе главного тренера

«Бёрнли» объявил об уходе Скотта Паркера с поста главного тренера
Английский специалист Скотт Паркер покинул пост главного тренера «Бёрнли» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил официальный сайт «Бёрнли».
«После того как на прошлой неделе подтвердился вылет клуба из Премьер-лиги, Паркер и руководство провели переговоры и пришли к обоюдному соглашению о том, что его работа на стадионе «Тёрф Мур» подошла к концу. За время своего пребывания на «Тёрф Мур» Паркер привёл «бордовых» к рекордному сезону в кампании 2024/2025 годов, обеспечив «Бёрнли» выход из Чемпионшипа в Премьер-лигу: команда выдала серию из 33 матчей без поражений и провела впечатляющие 30 игр «на ноль». Клуб выражает Скотту искреннюю благодарность за профессионализм, самоотдачу и вклад в общее дело. Он покидает команду, пользуясь уважением и признательностью всех, кто связан с футбольным клубом «Бёрнли». Майк Джексон при поддержке действующего тренерского штаба временно возглавит «бордовых» в оставшихся четырёх матчах Премьер-лиги, первой игрой станет пятничный выездной поединок с «Лидс Юнайтед». Процесс назначения нового главного тренера на постоянной основе в преддверии сезона-2026/2027 годов уже начался», — написано в сообщении клуба.
