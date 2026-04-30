Защитника «Зенита» призвали не заниматься ерундой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывание защитника «Зенита» Игоря Дивеева.

Ранее 26-летний футболист заявил, что играть в Лиге чемпионов легче, чем в российской премьер-лиге.

«Надо ставить этот вопрос, когда мы вернемся в еврокубки. Как вообще можно думать, что в ЛЧ играть легче, чем в РПЛ? Мы же не играем в еврокубках. Ребят, хватит заниматься ерундой. По телевизору кажется, что в ЛЧ у игроков так много времени на принятие решения, но когда сам оказываешься на поле, то картина совершенно иная», — заявил Канчельскис.

Дивеев пополнил состав «Зенита» в январе этого года в результате обмена - форвард петербуржцев Лусиано перешел в ЦСКА.

Контракт Дивеева с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029-го года.

В нынешнем сезоне защитник отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дивеева в 9 млн. евро.