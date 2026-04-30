Трансферную стоимость вратаря ЦСКА сочли завышенной

Оценка трансферной стоимости вратаря ЦСКА Владислава Торопа от Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) является завышенной. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

Тороп занял восьмое место в рейтинге молодых голкиперов по версии CIES, его стоимость оценили в €8,6 млн. Специализирующийся портал Transfernmarkt в декабре оценил Торопа в €1 млн.

"В любом случае можно порадоваться за Владислава Торопа, что о нем говорят, - сказал Нигматуллин. - Но я сейчас склонен больше доверять Transfermarkt, который реально работает в этом направлении. €8,6 млн за вратаря, который в принципе сейчас является вторым, - очень большая сумма. Поэтому я думаю, что сейчас это далеко от реальности".

4 апреля вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму. В пяти последних матчах ворота армейцев защищал Тороп. Позднее Акинфеев сообщил, что завершил сезон из-за травмы.

Торопу 22 года, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду голкипер дебютировал в сентябре 2021 года. Всего в составе армейцев футболист провел 59 матчей в различных турнирах, в которых 23 раза смог сохранить ворота в неприкосновенности. Вместе с ЦСКА он дважды выиграл Кубок России (2023, 2025).