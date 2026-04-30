Полузащитник Энрике ответил, с чьей помощью «Зениту» удастся победить ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике перед матчем 28‑го тура чемпионата России с ЦСКА заявил, что надеется на победу с помощью высших сил.

«Суперважный для нас матч. Необходимо выходить с максимальной концентрацией. Надеюсь, с божьей помощью мы добьемся победы. Она очень важна в контексте борьбы за чемпионство», - сообщил Энрике.

Игра между «Зенитом» и ЦСКА состоится в Москве в субботу, 2 мая.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. На матче будет работать бригада судей во главе с Иналом Танашевым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице - у клуба 59 очков. Отставание от лидера турнира «Краснодара» - один балл.

ЦСКА располагается на шестой строчке - у команды 45 баллов.

В матче первого круга, состоявшемся в августе в Санкт-Петербурге, команды разошлись миром - 1:1.