Выяснилось, готов ли тренер Тедеско вернуться в Россию

В агентстве CAA Base, представляющем интересы Доменико Тедеско, рассказали, готов ли их клиент рассматривать предложения из России.

"Расставание с "Фенербахче" произошло совсем недавно, поэтому на данный момент он не изучает другие варианты. Передаем теплые пожелания Москве", - цитирует представителя агентства Sport24.

Напомним, в понедельник, 27 апреля, стало известно об отставке специалиста из "Фенербахче". Доменико Тедеско возглавлял турецкую команду с 9 сентября 2025 года.

Напомним, Тедеско был назначен главным тренером московского "Спартака" 14 октября 2019 года и покинул российский клуб по окончании сезона 2020/2021.