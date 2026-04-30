Защитник ЦСКА назвал лучших нападающих в РПЛ

Защитник ЦСКА Матеус Рейс заявил, что считает лучшими нападающими в РПЛ форвардов своей команды.

В субботу армейцы в гостях сыграли вничью с «Рубином» (0:0) в 27‑м туре Мир РПЛ. Рейс вышел на замену на 66‑й минуте.

– Вы играли против Джона Кордобы, сыграли против Мирлинда Даку. Можно ли их назвать лучшими нападающими в РПЛ? И против кого вам сложнее было играть?

– Для меня лучшие нападающие – это игроки ЦСКА. Поэтому могу говорить только за свою команду.

– Но против кого сложнее было играть? Против Даку или Кордобы?

– Нет такого, сложнее или нет. Я только недавно присоединился к ЦСКА и пока узнаю чемпионат, знакомлюсь с командами. Конечно, тяжело играть на выезде как с «Краснодаром», так и с «Рубином». Кордоба и Даку – достаточно сильные нападающие, против которых непросто играть, – сказал Рейс.