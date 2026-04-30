Экс-президент «Зенита» объяснил, почему клуб не хотел продавать Кержакова

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, почему сине-бело-голубые не хотели продавать нападающего Александра Кержакова в «Севилью». Форвард присоединился к испанскому клубу в 2007 году и стал обладателем Кубка УЕФА.

«Мы не понимали, что Кержаков должен уехать. Когда мы пытались соблазнить Адвоката, то Адвокат сказал, что его основной приоритет — это то, что два игрока Кержаков и Аршавин должны остаться в команде. Всё остальное мы можем отменять», — сказал Фурсенко в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.