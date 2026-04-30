Александр Кержаков вспомнил о голе в ворота брата

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков вспомнил, как забил гол в ворота брата Михаила Кержакова, когда он защищал цвета владикавказской «Алании». Это случилось в 2010 году, сине-бело-голубые одержали победу 3:0.

«Я понимал, что неизвестно, сколько игр мы ещё сыграем друг против друга, но с точки зрения следа в истории в футболе мне бы хотелось оставить. Я в тот момент понимал, что это может быть для меня единственный шанс в жизни, когда я могу забить гол своему брату родному. Я вижу, что этот мяч катится в ворота, и, скорее всего, он зайдёт туда. И во мне вот боролась вот это вот долю-долю-долю секунды — оставить или коснуться? Я коснулся, и потом, когда уже Данка подбежал ко мне праздновать гол, я ему прямо сказал, что: «Данка, ты извини, но это может быть единственный шанс мне забить брату». И он посмеялся и говорит: «Окей». Мама мне показывала кулак с ложи, где они сидели, а отец радовался», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.