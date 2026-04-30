Тренер "Зенита" прокомментировал состояние Глушенкова и Мантуана

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о готовности нападающего Максима Глушенкова и защитника Густаво Мантуана к 28 туру РПЛ.

"Густаво пропустил достаточно много, Глушенков — по дисквалификации. В функциональном плане, в игровом тонусе у Глушенкова все нормально. По Мантуану: конечно, для нас это хорошо, это игрок, который может нам помочь, но пока, конечно, он не готов на 100%. Посмотрим, насколько он будет готов", - сказал Семак.

Напомним, Максим Глушенков, играющий на позиции оттянутого нападающего, пропустил предыдущий тур РПЛ против "Ахмата" (2:0) из-за перебора желтых карточек.

Крайний правый защитник Густаво Мантуан получил мышечное повреждение и не принимал участия в 5 последних матчах петербургской команды в чемпионате России.

Игра 28-го тура РПЛ против ЦСКА состоится в субботу, 2 мая, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.