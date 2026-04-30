«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с полузащитником

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Кобби Майну

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну подписал новый контракт с клубом, срок которого рассчитан до июня 2031 года. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

© ФК «Манчестер Юнайтед»

«Полузащитник, уроженец Стокпорта, широко признан одним из самых талантливых игроков своего поколения. Он пополнил ряды всемирно известной клубной академии в 2014 году, хотя связан с «Манчестер Юнайтед» с шестилетнего возраста. В свои 21 год этот игрок, с детства болевший за «Юнайтед», уже провел за клуб 98 матчей, забил решающий гол в финале Кубка Англии 2024 года и выступил за сборную Англии в финале Евро-2024», — написано в сообщении клуба.

