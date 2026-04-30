Агент Селюк: потеря Акинфеева не ослабит ЦСКА

Селюк заявил, что потеря Акинфеева не ослабит ЦСКА в данный момент
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявление вратаря и капитана «армейцев» Игоря Акинфеева о том, что он не сыграет в текущем сезоне, но не будет завершать карьеру.
В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча, а в четырех играх оформил клин-шит.
Голкипер, является воспитанником академии «армейцев», он дебютировал в составе ЦСКА в 2003 году и провёл всю карьеру в одном клубе.
В 2025 году после победы в Кубке России Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории страны - на его счету 23 трофея.
Контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года,
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 1 млн евро.
