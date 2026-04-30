Защитник «Зенита» признался, что матч с ЦСКА будет для него принципиальным

Дивеев о матче с ЦСКА: «Все спрашивают про «особый настрой» и «принципиальность» – скажу честно, все это присутствует. Но самое важное – это три очка»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев признался, что матч с ЦСКА будет для него принципиальным.
Игра 28-го тура Мир РПЛ пройдет в Москве в субботу, 2 мая. Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА зимой этого года в рамках обмена на форварда Лусиано Гонду.
«Все спрашивают меня про «особый настрой» и «принципиальность» ближайшего матча. Скажу честно: все это присутствует. Но на игре все эмоции останутся за пределами поля. Потому что самое важное в субботу – это три очка. Ждем вашу поддержку!🦁» – написал Дивеев в телеграм-канале.
