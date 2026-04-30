Агент Захаряна, высказался о возможном уходе полузащитника из «Реал Сосьедад»

Агент Захаряна о будущем: «Аренда в «Целе» всегда возможна, есть и другие варианты. «Сосьедад» пока вообще не хочет отдавать Арсена, тем более в Россию»
Геннадий Голубин, агент Арсена Захаряна, высказался о возможном уходе полузащитника из «Реал Сосьедад» по окончании сезона.
Помимо работы с Захаряном, Голубин является спортивным директором словенского «Целе».
«Вариант с арендой Захаряна всегда возможен. Та же аренда в «Целе» всегда возможна, но у нас есть и другие варианты. На данный момент мы ничего не обсуждаем, потому что это бессмысленно делать до конца сезона. Если говорить о вариантах, то преимущественно они из Европы. Возвращение в Россию? В реальности «Реал Сосьедад» вообще не хочет отдавать Арсена в аренду куда-либо, тем более в Россию. Поэтому пока сложно что-либо сказать. Все будет понятно через месяц», – заявил Голубин.
В нынешнем сезоне 22-летний Арсен провел за испанский клуб 20 матчей и забил 1 гол. Его контракт действует до лета 2029 года.
